L’indice phare de la place a terminé la semaine du 31 mai au 4 juin 2021 dans le rouge, alors que le marché a été dynamique.

Le Tunindex a reculé de 0,9%, à 7371,08, portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à + 7%, rapporte vendredi, l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, six transactions de bloc d’une valeur totale de 10,5 MD, ont alimenté les échanges courant la semaine, dont cinq autour du titre Délice Holding, totalisant une enveloppe de 7,3 MD et une transaction autour du titre ARTES d’une valeur de 3,2 MD. Plébiscité cette semaine, One Tech Holding a été le titre le plus échangé.

Analyse des valeurs :

– Mobilisant des échanges quasi-nuls, le titre BTE s’est retrouvé en haut de l’affiche. Le titre a gagné 10,7%, à 7,970 D. Le titre se maintient quasi-stable depuis le début de l’année.

– Le titre SITS s’est bonifié de 7,6% à 2,400 D, dans de faibles échanges de 10 mille dinars. La société affiche une légère avancée de 1,7%, depuis le début de l’année.

– SIPHAT a été le titre le plus sanctionné, abandonnant 11,3%, à 5,500 D dans un volume d’échange quasiment nul.

– Sur le front des échanges, le titre OTH a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 14,5 MD, soit 35,5% du volume échangé durant la semaine.