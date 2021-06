Le gouvernement doit approfondir la concertation avec les composantes de la société civile et les différentes formations politiques des négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI), plaide le parti Al Joumhouri dans un communiqué rendu public mardi 1er juin 2021 à l’issue de la réunion de la veille de son comité central.

Le parti conseille de ne pas sous-estimer les retombées des solutions ” douloureuses “, citant à ce propos la levée des subventions de l’Etat sur les produits de base.

D’après le parti, le Fonds monétaire international n’engagera aucun programme d’aide en faveur de la Tunisie si le gouvernement n’entame pas un plan de réformes ” impopulaires ” qu’il lui a recommandé.

Une importante délégation, conduite par le ministre de l’Economie et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie s’était rendue, début mai, à Washington pour tenter de convaincre le Fond monétaire international d’accorder à la Tunisie un nouveau prêt de 4 milliards de dollars. ” Un prêt considéré par l’Exécutif comme vital pour restaurer les équilibres macroéconomiques et renouer avec une croissance saine et durable “.