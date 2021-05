Super Ecolo, une réussite plébiscitée par les écoles, une initiative citoyenne organisée par Tetra Pak et Délisso où l’approche éducative et l’esprit participatif règnent en maître

Qu’est-ce que Super Écolo ?

Super Écolo est un concours inter-écoles primaires, un programme ayant pour dessein de sensibiliser les plus jeunes à la cause environnementale en leur inculquant les bons réflexes et les bons gestes à adopter afin de préserver la planète.

Super Écolo a en effet été pensé dans le but d’apprendre aux plus jeunes à donner une seconde vie aux matériaux usagés, aux cartons et autres emballages utilisés quotidiennement, à réduire les déchets par le tri sélectif et le recyclage et à les sensibiliser au développement durable et à la protection de l’environnement.

Le principe du concours Super Écolo était d’inviter les élèves de 18 écoles participantes (reparties entre le Grand Tunis et Jendouba) à collecter de chez eux des matériaux en cartons réutilisables (brique de lait – jus …) et à les transformer, au cours des ateliers de bricolage et d’arts plastiques au sein de leurs écoles respectives, en une œuvre à la fois utile et décorative. Les écoles ont, au passage, pu découvrir les aventures du personnage « Super Écolo » à travers le dessin animé associé et suivre la vidéo « tutoriel » proposée lors de leurs ateliers (que vous pouvez découvrir sur la page Facebook du concours : Super Écolo).

Chaque école participante était représentée par une seule œuvre et soumise au vote du public via la plateforme : www.super-écolo.com

Organisé par …

Tetra Pak , le leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage.

Chez Tetra Pak, l’approche en matière de développement durable repose sur la promesse de la marque : PROTÈGE CE QUI EST BON™

Ils concrétisent cette promesse en s’engageant à protéger les aliments, les personnes et notre planète.

Délisso , marque citoyenne de l’entité Délice Danone, très proche de ses consommateurs et qui se soucie de leur santé. La démarche RSE est une priorité stratégique pour le groupe Délice, le groupe œuvre en permanence pour impacter positivement son écosystème.

En partenariat avec …

Sotipapier , leader africain du papier kraft destiné aux sacheries pour la fabrication de sacs grande contenance, du papier testliner et cannelure destiné à la production de carton ondulé

L’entreprise Tunisienne Sotipapier, s’est imposée comme un acteur économique citoyen en s’équipant très tôt d’un système de traitement des eaux usées, en investissant dans le recyclage des déchets en papier et du carton et être ainsi la référence de la « valorisation matière » dans ce domaine.

Afrec , une société qui se met au service des professionnels et des particuliers pour assurer la collecte, le tri sélectif et la valorisation des déchets recyclables avec un engagement inouïe permettant à ses partenaires de se débarrasser de leurs déchets d’une manière durable.

Et le grand gagnant de l’édition 2021 est …

Le 28 Avril 2021 a sonné le glas du concours inter-écoles primaires Super Écolo et après le décompte des 5 758 votes du grand public, nous pouvons annoncer l’école gagnante à cette édition 2021 : l’école primaine Paul Verlaine – La soukra avec plus de 1000 votes.

Mention spéciale à l’ensemble des écoles participantes au concours Super Écolo pour leur créativité, leur motivation et leur sens inné du partage. Et à l’instar du leitmotiv de la campagne « rien ne se perd, tout se transforme », vous pouvez (re)découvrir toutes les œuvres sur le site web du concours ou prochainement sur la page Facebook.

Écologiquement vôtre !

A propos de Tetra Pak

Tetra Pak est un leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage. En étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous fournissons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays. Avec plus de 25 000 employés dans le monde entier, nous croyons en un leadership industriel responsable et en une approche durable des affaires. Notre promesse, “PROTEGE CE QUI EST BON™”, reflète notre vision qui consiste à nous engager à rendre les aliments sûrs et disponibles, partout.

Pour plus d’informations sur Tetra Pak, consultez le site https://www.tetrapak.com/maghreb/sustainability