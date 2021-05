Face à l’aggravation de la situation épidémiologique dans le pays, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) réitère son appel à toutes les chaînes de télévision et de stations radio à respecter davantage les mesures de prévention et les gestes barrières pour protéger la santé publique et ce dans tous les programmes y compris ceux consacrés à la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans un communiqué publié samedi 8 mai 2021, la HAICA met l’accent sur la nécessité de respecter les règles du protocole sanitaire, de fournir tous les moyens de prévention à l’intérieur comme à l’extérieur des studios et de présenter les émissions sans public ou devant un public réduit.

L’autorité de régulation audiovisuelle exhorte également les responsables des programmes dédiés à la célébration de l’Aïd Al Fitr à appeler les auditeurs et les téléspectateurs à veiller au strict respect du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du virus.