En octobre 2020, NAIB Bank a lancé un appel d’offres pour sélectionner un partenaire pour l’intégration de T24 dans un objectif stratégique de modernisation afin de mieux servir ses clients. Après un processus de sélection rigoureux, piloté par le cabinet de conseil et services numériques, Wevioo, NAIB Bank a choisi Nexus Global Banking (NGB) comme partenaire de mise en place de Temenos Transact T24 dans sa version la plus récente R21 pour remplacer son système actuel.

NAIB Bank, banque offshore, remplacera son système d’information afin de tirer profit de la richesse et de l’évolutivité des fonctionnalités offertes par Temenos Transact; le challenge étant de moderniser et de simplifier les processus métiers actuels de la Banque la rendant ainsi une institution financière de premier rang avec plus de proximité et de satisfaction client.

Le nouveau Core Banking, robuste et totalement intégré, permettra de simplifier et de fluidifier les différents processus tout en offrant un niveau de contrôle élevé et une performance significative. Ceci permettra à la Banque de se doter d’une vue 360 degrés de ses clients, une gestion efficace des opérations de Trade Finance et un service de banque en ligne fiable pour apporter plus d’agilité commerciale et plus de proximité avec ses clients.

Dans son allocation d’ouverture, Mr Abdelkarim Omran ZARTI, Président Directeur Général de la NAIB BanK, a déclaré « c’est une journée historique pour la NAIB Bank de signer un contrat d’implémentation du système T 24 avec NGB, après des gros efforts des responsables de la banque et une étroite collaboration avec la Lybian Foreign Bank sur le plan humain, technique et de conseil La mise en place de ce système permettra d’ouvrir de nouveaux horizons à la Banque ».

Mr. Mourad Houissa, Directeur Général Adjoint de la NAIB Bank, a déclaré : « Il était si important pour notre Banque de sélectionner et de collaborer avec un partenaire Temenos qui partage notre approche et notre vision et comprend parfaitement le contexte de notre projet et qui aidera notre équipe à s’approprier les capacités et les fonctionnalités du Core Banking pour atteindre le plus haut niveau de satisfaction client sur notre marché. Nous sommes également ravis de travailler main dans la main avec NGB de manière flexible et efficace pour faire de cette expérience un véritable succès ».

Mr. Lahcen Abounasser, CEO de NGB, a commenté : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par NAIB Bank après un processus de sélection difficile et rigoureux afin de l’accompagner à concrétiser sa vision stratégique de modernisation, de croissance et d’innovation de son catalogue produits. Temenos Transact, combiné à TCIB : Temenos Connect pour Internet Banking, aidera certainement NAIB Bank à relever le défi de répondre aux attentes des clients dans un marché bancaire Tunisien de plus en plus compétitif. Nous sommes confiants et engagés à livrer ce projet dans les délais et la qualité requis et à soutenir NAIB Bank tout au long de cette aventure passionnante ».

À propos de NAIB Bank

NAIB Bank a été créée à Tunis en novembre 1984 en tant qu’unité bancaire offshore, avec un capital social de 30.000.000 de dollar US souscrit à parts égales entre l’État Tunisien et la Lybian Foreign Bank.

NAIB Bank intervient principalement dans les opérations bancaires internationales.

NAIB Bank a d’abord mis en place un vaste réseau de correspondants internationaux et des relations d’affaires dans les grandes places financières. Par la suite, le contexte local favorable et la souplesse liée au statut de non-résidente de la Banque, ont contribué à mettre en œuvre son propre « business concept » visant à finaliser les opérations de commerce extérieur des entreprises exportatrices résidentes et non-résidentes.

NAIB Bank a réussi dans ce secteur émergent à réaliser des résultats financiers satisfaisants, lui permettant de se focaliser sur des parts de marché plus larges et d’étendre son expertise internationale vers des partenariats internationaux, dont les perspectives pour la Tunisie, pays de base, sont plus qu’attrayantes et prometteuses.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la NAIB Bank : http://www.naibbank.com

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de NGB : https://www.nexusgroupe.com/ngb/