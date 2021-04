La 5ème édition du “Tunisia Digital Summit” sera organisée, les 19 et 20 mai 2021, à la fois en présentiel à Tunis et en diffusion en live streaming sur la plateforme “TDS Online Event Platform”, par la société “TPM” (Tunisie Place de Marché SA).

La conférence est placée sous l’égide du Ministère des Technologies de la Communication. Il s’agit d’un événement qui réunit les décideurs des entreprises du secteur privé et public, avec les experts de la transformation digitale et les principaux acteurs du numérique pour discuter et explorer les nouvelles avancées en matière d’innovation et des technologies émergentes.

TDS 2021, va rassembler les experts pour discuter des nouvelles tendances et idées que l’administration et les entreprises peuvent utiliser pour lancer des projets de transformations numériques. Des décideurs du secteur public et privé viendront également, partager leurs expériences de réalisation.

Les 100 exposants dont 35 en mode présentiel et 65 en mode virtuel, sur la plateforme “TDS Online Event Platform”, vont présenter des nouvelles solutions et innovations technologiques, pour accompagner les 2300 visiteurs qui vont participer en mode physique et virtuel.

TPM organise chaque année des Hackathons, pour aider à l’identification des innovations auprès des groupes de jeunes étudiants ou des startups établies.

D’après ses organisateurs, cet événement, dédié à la transformation digitale, répond à la nécessité pressante de découvrir et de surveiller de près les nouveautés des technologies de rupture qui révolutionnent la vie des citoyens, des entreprises (publiques et privées) ainsi que des divers secteurs économiques.

Des experts internationaux et nationaux se rassembleront avec les principaux acteurs du numérique pour échanger et discuter des défis complexes de la transformation digitale accélérée par la crise du COVID-19.