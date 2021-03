Autonomisation des femmes dans l’espace francophone : L’appel de Imen Zahouani Houimel

La ministre tunisienne de la Femme, Imen Zahouani Houimel, a pris part, mercredi 17 mars 2021, aux concertations francophones de haut niveau sur l’autonomisation des femmes et des filles dans l’espace francophone, en marge des travaux de la 65e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) qui se tient du 15 au 26 mars 2021 à New York de manière virtuelle en raison de la pandémie de la COVID-19.

Elle appelle à faciliter l’accès des femmes à l’économie numérique, soulignant la nécessité de développer et de renforcer la culture du leadership.

Lors de cet événement organisé à l’initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie, la ministre tunisienne a présenté les programmes relatifs à l’autonomisation économique des femmes élaborés par son département.

Elle a annoncé le lancement d’une étude sur la création de centre d’excellence pour l’entrepreneuriat féminin, ainsi que l’élaboration d’un nouveau programme multidimensionnel qui a été approuvé par un conseil ministériel tenu le 8 mars 2021 à l’ occasion de la Journée internationale des droits de la femme.

Elle a indiqué que ce nouveau programme vise à promouvoir l’accompagnement, à soutenir l’accès au marché et au financement et à renforcer les services et mécanismes d’appui dans le cadre d’une nouvelle approche basée sur le partenariat entre le secteurs public, le secteur privé et la société civile ainsi que sur l’adhésion à la stratégie de développement de l’économie sociale et solidaire et sur l’accompagnement des entreprises affectées par la crise sanitaire.

Il est à noter que les concertations ont porté sur les progrès réalisés en matière d’autonomisation des femmes, des filles et sur les difficultés rencontrées.

Il est prévu que des recommandations liées à la prise de mesures stratégiques concrètes pour renforcer l’autonomisation des femmes et des filles dans l’espace francophone soient issues de ces rencontres.

L’Organisation internationale de la francophonie assurera la coordination avec les Etats membres et les gouvernements dans le cadre du Forum Génération Egalité prévu du 30 juin au 2 juillet 2021.

La Tunisie participe en ligne aux travaux de la Commission de la condition de la femme, une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC).

Imen Zahouani préside la délégation tunisienne à cette session portant, cette année, sur la participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, l’élimination de la violence, la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles.