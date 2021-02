L’Office de la Topographie et du Cadastre entend créer une succursale dans le gouvernorat de Tozeur en réponse aux recommandations des autorités régionales et des membres du Parlement, dans le but de rapprocher les services administratifs des citoyens et de renforcer la décentralisation.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’infrastructure de base, Kamel Doukh, qui a effectué, vendredi, une visite d’inspection à un nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation dans toutes les municipalités relevant du gouvernorat de Tozeur, a précisé que cette visite permet de cristalliser une vision globale sur le développement de la région dans le cadre de la préparation du 14ème plan de développement qui va démarrer à partir de cette année jusqu’à 2025.

Des scénarios de développement vont être conçus en collaboration avec des différentes structures concernées et des autorités régionales, au cours des cinq prochaines années, lesquels se reposent sur une infrastructure moderne. Plusieurs projets vont être réalisés dans ce cadre et autres qui attendent l’annonce des appels d’offres, selon le ministre de l’Equipement.

Le ministre s’est enquis des travaux de réhabilitation de la route nationale n°16 depuis le croisement de Ain Karma jusqu’à l’entrée du quartier Midèsse dans la délégation de Tamaghza ainsi que les travaux de construction d’un pont au niveau de l’Oued Fride sur la route régionale n°201 dans la même délégation.

Il a, également, inspecté un ensemble de projets réalisés par le biais de l’Agence de sauvegarde et de rénovation urbaine en faveur des municipalités de la région, à l’instar de la cité Nemlet à Hamma Djerid, un projet dont les travaux sont achevés depuis un mois, outre les travaux de construction d’une salle de sport individuel dans la région de Ouedyane dans la délégation de Dgedech.

Il a également visité le parc urbain à Ras Elain à Tozeur où la municipalité projette d’intervenir pour réhabiliter et y installer un nombre de composantes moyennant un cofinancement entre la municipalité de Tozeur, le conseil régional et le ministère des affaires locales et de l’environnement.

Dans la décharge régionale contrôlée, le ministre s’est engagé à régler les difficultés pour créer des centres de transformation à Dgueche et Nefta, pour que toutes les municipalités de la région peuvent en profiter, outre l’éventuelle création dans la région de représentations de l’agence nationale de gestion des déchets et de l’agence nationale de protection de l’environnement.