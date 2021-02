N’en déplaise aux esprits critiques, la Tunisie est citée dans une étude très sérieuse comme faisant partie des pays au monde ayant géré le mieux la crise de la Covid-19.

En effet, d’“après le Lowy Institute, un think tank australien, le Rwanda, le Togo et la Tunisie se sont particulièrement illustrés depuis le début de la pandémie“. Ce sont nos confrères du Le Point Afrique qui rapportent l’information.

Pour parvenir à cette conclusion, l’Institut Lowy de Sydney a évalué une centaine de pays (dont 20 africains) sur la base de six critères, entre autres les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage. Ainsi, «face à la crise sanitaire mondiale qui est loin d’être terminée, certains pays ont mieux réagi que d’autres », notent les auteurs de l’étude.

Les deux extrêmes : le Brésil considéré comme “le pays qui a le plus mal géré la pandémie de Covid-19“, et la Nouvelle-Zélande, notée “triple AAA“ en matière de gestion de la pandémie ou « l’Indice de performance Covid ».

Dans un communiqué, l’organisme indépendant explique : « ces indicateurs montrent dans quelle mesure les pays ont bien ou mal géré la pandémie ». Et de préciser que «… la Chine – où le virus est apparu pour la première fois – ne figure pas dans ce classement en raison d’un manque de données publiées sur les tests ».

A l’instar de la Nouvelle-Zélande, «… certains États africains ont agi très fort et très tôt en fermant les frontières, en prenant des mesures très strictes de confinement ou de restrictions. Résultat : le Rwanda, le Togo ou encore la Tunisie figurent en bonne place dans le classement final… loin devant l’Afrique du Sud, et parfois devant beaucoup de pays plus développés », souligne l’étude.

Voici ce qu’écrit le cercle de réflexion à propos de ces trois pays africains : « Le Rwanda, sixième du classement, avec une note de 80,8, peut ainsi se targuer de figurer parmi les dix premiers pays ayant apporté les meilleures réponses. Le petit pays d’Afrique de l’Est est suivi de près par le Togo (72,8), et la Tunisie (66,7), qui connaît pourtant une flambée des cas et des morts, sans compter que sa campagne de vaccination n’a pas encore débuté ». Et s’il en est ainsi c’est parce que (… le classement Lowy est basé sur des chiffres arrêtés au 9 janvier, la Tunisie apparaissait comme un modèle ».

Deux autres pays complètent le Top 5 africain, à savoir le Mozambique (60,2) et le Malawi (60,2).