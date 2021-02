Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé, mercredi 3 février 2021, de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur à 6,25%.

Lors de la réunion périodique tenue à distance, le conseil de la BCT appelle à une stabilité politique et à contenir rapidement la pandémie et ses répercussions économiques et sociales.

Restaurer la confiance des opérateurs économiques

L’institution d’émission recommande, dans ce sens, la mise en œuvre des réformes nécessaires pour soutenir l’investissement dans les secteurs productifs et restaurer la confiance des opérateurs économiques afin d’accélérer le redressement économique.

Le conseil met, par ailleurs, l’accent sur l’impératif de parvenir à un accord sur un nouveau programme de réformes structurelles qui puisse rassembler tous les partenaires nationaux afin de transmettre un signal positif aux bailleurs de fonds et aux agences de notation internationales, et de faciliter l’accès aux marchés financiers internationaux, outre la mobilisation des ressources extérieures.

Ceci ressemble à l’une des exigences du FMI pour conclure un nouvel accord avec la Tunisie (voir l’article de Radhi Meddeb)

L’impact de l’instabilité politique sur l’économie

Cette réunion a permis, d’autre part, d’évoquer les incidences de cette situation sur le redressement de l’économie nationale, dont la croissance a connu une forte contraction au cours de 2020 et qui a touché à la fois les secteurs liés à la demande extérieure et ceux orientés au marché domestique, notamment, dans un contexte de régression de l’activité des secteurs extractifs.

Le taux d’inflation en 2020 s’élève à 5,6%…

En ce qui concerne l’évolution des prix, le conseil a constaté la stabilité du taux d’inflation en décembre 2020 aux alentours de 4,9% en glissement annuel, pour le deuxième mois consécutif, contre 6,1% au cours du même mois de l’année écoulée.

Ainsi, le taux d’inflation a atteint 5,6% pour l’ensemble de l’année 2020, contre 6,7% un an auparavant.

Cette tendance baissière est largement perceptible au niveau de l’inflation ” hors produits encadrés et frais “, qui est revenue de 7,2% en 2019 à 5,6% en 2020, malgré une légère hausse en décembre pour atteindre 5%, contre 4,9% le mois précédent.

Baisse du déficit courant…

S’agissant des évolutions récentes du secteur extérieur, le Conseil a souligné la régression du déficit courant durant l’année 2020 pour revenir à 6,8% du PIB, contre 8,4% l’année précédente. Ce résultat est imputable principalement à la contraction du déficit commercial, en relation avec les retombées de la crise de COVID-19 sur les échanges extérieurs de la Tunisie.

En effet, les importations ont baissé à un rythme plus accéléré que les exportations, soit -18,7% et -11,7%, contre une progression de 5,5% et 7%, respectivement, une année auparavant.

Hausse de 8,7% des revenus des TRE…

La hausse des revenus des Tunisiens résidents à l’étranger de 8,7% a également contribué à la consolidation de ce résultat positif du secteur extérieur, et ce en dépit de la forte baisse des recettes touristiques de 64,1%.

Compte tenu de ces évolutions, les avoirs nets en devises ont atteint 22.621 MDT ou 158 jours d’importation au 29 janvier 2021, contre 19,403 milliards de dinars ou 112 jours d’importation à la même date de l’année 2019.