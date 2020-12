JCC 2020 : 7 lauréats aux ateliers Chabaka et Takmil de la plateforme Carthage pro

La liste des lauréats des ateliers Chabaka et Takmil de la plateforme Carthage Pro, a été dévoilée au cours de la cérémonie d’ouverture des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) organisée vendredi soir au Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Sept cinéastes ont été primés dont 4 tunisiens et trois autres issus du Rwanda, du Liban et du Sénégal. Le jury de l’atelier Chabaka est composé de Sonia Chamkhi, Aymen El Amir et Sebastien Onomo alors que celui de Takmil est composé de Dyana Gaye, Ziad Hamzeh et Nidhal Chatta.

Chabaka et Takmil ont eu lieu du 16 au 18 décembre dans le cadre des JCC (18 au 23 décembre). Ces ateliers sont les seules sections compétitives des JCC 2020 en cette édition rétrospective qui se tient sans la Compétition officielle.

Ils bénéficient du soutien d’institutions et organisations partenaires du festival, à savoir le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI), la Fondation de la Maison de la Tunisie (Paris), l’Organisation internationale de la Francophonie(OIF), la chaîne franco-allemande TV5 Monde et l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Carthage Pro est une plateforme qui accompagne les cinéastes de l’étape de création jusqu’à la finition du projet. Il s’agit de premières ou deuxièmes œuvres de réalisateurs africains et arabes.

Depuis 2014, un total de 44 projets en phase de post-production a bénéficié du soutien de Takmil alors que 9 projets en développement ont été soutenus par Chabaka, devenu compétitif en 2018.

Voici la liste des prix et des lauréats des deux ateliers :

Chabaka

– Prix Fondation Maison de Tunisie : “Grain de Beauté” d’Amine Boukhris (Tunisie)

– Prix CNCI et Prix Dreamer’s House : “Les saisons de Jannet” de Moufida Fedhila (Tunisie)

– Prix TV5 Monde: “Angle Mort” de Lotfi Achour (Tunisie)

– Prix OIF : “Les routiers de l’espoir” de Ahmadou Bamba Diop (Sénégal).

Takmil

– Prix OIF : “The sharpness edge of Nature” d’Alexandre Sibomana (Rwanda)

– Prix CNCI : “Black Médusa” d’Ismaël Louati (Tunisie)

– Prix IFT: ” We are Inside” de Farah Kassem (Liban).