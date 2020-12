Réagissant à la polémique suscitée par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant le sort de l’argent découvert en février 2011, au Palais présidentiel de Sidi Bou Saïd, la Banque centrale de Tunisie précisé, dans un communiqué publié mardi 8 décembre, que les montants découverts le 19 février par la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation dans le lieu de résidence du président déchu, ont été aussitôt transportés à la BCT et gardés dans des casiers dédiés à cette fin, sur demande de ladite commission.

La BCT a aussi souligné que l’autorité judiciaire a pris en charge cette affaire ayant fait l’objet du jugement n° 23004 du 20 juin 2011 rendu par le tribunal de première instance de Tunis, en vertu duquel les montants en question ont été transférés au trésor public.

L’institut d’émission a, en outre, expliqué que la valeur des montants en question a été transférée au compte courant du trésor, en gardant les coupures de billets à la disposition des autorités judiciaires.

La BCT appelle, enfin, à la tenir éloignée de toutes les polémiques qui ont été suscitées, sans référence aucune à des faits, des donnés ou des documents précis.

