Carthage Cement a réussi durant le troisième trimestre 2020 à augmenter aussi bien la production du clinker, des ciments et des agrégats, et aussi l’augmentation du chiffre d’affaires toutes activités confondues.

Cette amélioration du chiffre d’affaire a marqué positivement le troisième 2020, en effet l’impact de la crise COVID-19 a été réduit à -6 % au 30 Septembre 2020 (-16 % au 30 Juin 2020), soit 172 MTND au 30 Septembre 2020 contre 183 MTND pour la même période de l’année précédente.

Activité Ciment :

Pendant ce troisième trimestre la production du clinker a enregistré une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre une production de 733 Mille Tonnes au 30 Septembre 2020 contre 1 135 Mille en 2019.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires sur le marché local a enregistré une augmentation de 6% et a atteint 151 MTND contre 143 MTND au 30 Septembre 2019.

Pour le marché à Export, et le chiffre d’affaires ciments réalisé au terme du troisième trimestre a atteint 1,193 MTND contre 1,225 MTND pour la même période de l’année précédente.

Les livraisons des ciments vers l’Italie ont repris leur rythme planifié à partir du mois d’Octobre 2020.

Activité Agrégats :

Pour le troisième trimestre 2020, l’activité a enregistré une augmentation de 11% en production et une baisse de -9% en chiffres d’affaires.

Ce recul est dû au retard enregistré dans la reprise du secteur Travaux Publics.

Activité Ready Mix :

Malgré un léger progrès du chiffre d’affaires pendant le troisième trimestre, l’activité Béton a enregistré au 30 Septembre 2020 une régression de -17%, soit 8 MTND contre 9,6 MTND pour la même période de l’année précédente.

Les investissements :

Au 30/09/2020 les investissements ont atteint 11,9 MTND.

L’endettement :

Au 30/09/2020 l’endettement global a atteint 438,783 MTND, soit une baisse de -18%par rapport au 30/09/2019 et ce suite à la réalisation de l’augmentation du capital et l’exécution du plan de remboursement des dettes convenu avec les banques et les bailleurs de fonds.