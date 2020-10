La société LAND OR a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2020.

CHIFFRE D’AFFAIRES :

Malgré la persistance de la crise sanitaire COVID-19 à l’échelle nationale et mondiale, la société Land’Or a pu réaliser une croissance de ses ventes de +15%, au terme des neuf premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019. Le troisième trimestre 2020 a été marqué par une performance exceptionnelle des ventes à l’export.

– Marché local (+9%):

Face à une situation de crise sanitaire sans précédent ayant impacté lourdement l’économie nationale et en particulier le secteur touristique, la société a dû puiser dans sa capacité de résilience et d’adaptation pour maintenir un rythme de croissance élevé. Il s’ensuit une croissance de +7% au titre du troisième trimestre et une croissance de +9% au 30/09/2020 en référence à la même période de 2019.

– Marché Export (+31%):

Les ventes à l’export affichent au cours du troisième trimestre 2020, une croissance de +74% par rapport à la même période de 2019. Au terme des neuf premiers mois de 2020 la croissance s’établit à +31%.

PRODUCTION :

La valeur de la production a enregistré au terme des neuf premiers mois de 2020, une croissance de +13% par rapport à la même période de 2019. Les coûts de production demeurent bien maîtrisés par la société.

INVESTISSEMENT :

La société a réalisé au cours du troisième trimestre 2020, des investissements matériels de 428 KTND et des investissements financiers de l’ordre de 4.864 KTND représentant la libération de capital de sa filiale « Land’Or Maroc Industries ».

ENDETTEMENT :

Au terme des neuf premiers mois de 2020, la société affiche un excédent de trésorerie de +8,8 MTND. Cet excédent était de +3,7 MTND au 30/09/2019.

La variation de la trésorerie nette entre le 31/12/2019 et le 30/09/2020 correspond essentiellement aux dépenses d’investissement et à la mise en paiement des dividendes.