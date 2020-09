La STEG, la SONEDE et l’ONAS doivent 9 MDT aux fabricants transformateurs de plastique 

Les créances de six sociétés exerçant dans le domaine de la transformation de plastique, auprès de la STEG, la SONEDE et l’ONAS s’élèvent à environ 9 millions de dinars (MDT). Le recouvrement de certaines créances devrait être fait depuis plus d’une année et demi, accuse Omar Chakchak, vice-président de la Chambre syndicale nationale des fabricants transformateurs de plastique.

La Chambre des fabricants transformateurs de plastique a tenue, mercredi 30 septembre, une réunion au siège de l’UTICA pour examiner les différents problèmes entravant la bonne marche des activités des professionnels, notamment celui de créances impayées.

Chakchak a fait savoir que contrairement aux projets réalisés moyennant des financements octroyés par des bailleurs de fonds étrangers, où les paiements se font à temps, les contrats réalisés avec des sociétés publiques et financés par l’Etat, tardent toujours à être payés.

Il a mis l’accent, également, sur un autre problème lié aux appels d’offres de la SONEDE. Il a affirmé que cette société publique a opté pour une nouvelle démarche, en incluant plusieurs projets dans le cadre d’un même appel d’offres, ce qui de fait exclut les petites et moyennes entreprises et les prive de la participation à ces appels d’offres.