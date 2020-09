Selon le classement effectué par le magazine sud-africain, businessinsider.co.za, et publié vendredi 18 septembre 2020, la liste des plus grosses fortunes du continent comprend 15 personnalités.

Ces milliardaires viennent de seulement six pays, en l’occurrence Egypte (5), Afrique du Sud (4), Nigeria (3), et Algérie, Maroc et Angola, 1 chacun.

Voici la liste :

Aliko Dangote (63 ans, Nigeria – Valeur nette: 13,5 milliards de dollars.