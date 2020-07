Alpha Hyundai Motor s’associe à sept grandes entreprises pour la plus grande campagne promotionnelle de l’année.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, lance la plus grande campagne promotionnelle en 2020, en partenariat avec sept grandes entreprises tunisiennes actives dans 6 secteurs différents.

Une campagne de co-branding avec la BH Bank (banque), la BH Leasing, l’ATL Leasing (leasing), la BH Assurance (assurance), Shell (énergie), TTS Booking (tourisme) et Nouvelair (transport aérien) qui permet aux clients de bénéficier d’une panoplie d’avantages :

Alpha Hyundai Motor offre des remises allant jusqu’à 10.000 DT,

Shell Helix offre une année de vidange pour les entretiens de 10.000 km et de 20.000km,

Le groupe BH et l’ATL leasing offrent des facilités de financement et de couverture des risques,

L’agence de voyage TTS Booking offre des séjours et des excursions pour deux personnes,

Nouvelair offre des billets d’avion vers la France pour l’achat des modèles Hyundai Tucson Diesel et Hyundai Grand Santa Fe.

Cette campagne se base sur les principes du premier arrivé, premier servis et tend à faciliter l’accès des clients tunisiens à l’achat d’une voiture neuve durant le reste de la période estivale. Convaincue de l’importance de consolider les efforts des partenaires du secteur automobile pour rétablir les ventes durant la période de l’après confinement, Alpha Hyundai Motor a pensé cette campagne avec une vision large répondant aux attentes du client et a misé sur une offre complète et avantageuse.

« Nous remercions nos partenaires pour la confiance accordée à notre marque. Nous avons adopté une approche collaborative dans la nouvelle stratégie commerciale. Le client bénéficie d’un bouquet d’avantages avec un vis-à-vis unique pour une expérience d’achat exceptionnelle. Nos équipes sont mobilisées pour offrir des produits fiables et sécurisés avec les meilleurs prix et une garantie 5 ans, tout en assurant un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Perspectives : Maintenir une place au podium et consolidation du réseau

Pour le reste de l’année 2020, Alpha Hyundai Motor poursuit la mise en œuvre de son business plan visant le maintien de sa place au podium des ventes. Optant la stratégie de proximité, le concessionnaire développe d’avantage son réseau et s’apprête à ouvrir une agence au Kram.