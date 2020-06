Les “Online Business Meetings Tuniso-Hongrois ” (rencontres d’affaires en ligne, tuniso-hongroises) seront organisés à partir du 15 juillet 2020, par le CEPEX, avec le concours de la HEPA (Hungarian Export Promotion Agency) et l’ambassade de Hongrie à Tunis.

Cette action est considérée, par le Centre de promotion des exportations, comme une première de son histoire, dans la mesure où elle aura lieu en mode digital, dans un contexte marqué par la pandémie du Coronavirus. En pratique, il s’agit de rencontres BtoB et de matchmaking (mise en relation), diligentées sur la plateforme B2 Match, outil relevant du réseau Europe Entreprise Network (EEN), dont le Cepex assure l’administration au niveau national et qui gère l’intégralité de toute l’opération.

Les filières ciblées sont les produits agricoles et agro-alimentaires, les composants automobiles, les industries électriques et électroniques, la biotechnologie agricole, la gestion de l’eau, les dispositifs médicaux et industries pharmaceutiques et le textile et habillement.

Les entreprises œuvrant dans les filières citées et intéressées par l’établissement de contacts d’affaires avec des importateurs hongrois, peuvent s’enregistrer sur cette plateforme via le lien suivant : https://tunisian-hungarian-online-business-day.b2match.io et ce au plus tard le 12 juillet 2020.