Aujourd’hui, le 8 juin 2020, OPPO dévoile officiellement le Reno3 en Tunisie. Alimenté par le tout nouveau Coloros 7 et regroupant les dernières avancées technologiques d’OPPO et de la photographie d’exception, Reno3 est prêt à créer une nouvelle tendance de la photographie mobile et redéfinir l’expérience de la photographie sur smartphone.

Depuis son entrée sur le marché mondial en 2009, OPPO est resté fidèle à sa conviction fondamentale : «une marque mondiale avec une vision locale».

Le lancement de Reno3 témoigne clairement de cette conviction… Nous avons toujours été fiers de placer nos clients au premier plan de tout ce que nous faisons. Nous croyons que ce nouveau lancement fournira vraiment à nos clients un appareil équilibré pour leur utilisation quotidienne», a déclaré Susan Wong, directrice de l’image de marque de OPPO Tunisie.

Briser la limitation du contexte d’éclairage pour offrir une « clarté dans chaque prise de vue ». OPPO a toujours été à la pointe des percées technologiques spécifiques à l’innovation en matière de performance photographique des smartphones.

Reno3 est là pour défier toutes les conditions d’éclairage de notre vie quotidienne et pour fournir des photos & vidéos de qualité exceptionnelle.

Reno3 peut capter plus de détails dans la lumière du soleil.

A l’arrière, équipé d’une caméra quadruple zoom de 48 mégapixels comprenant une caméra principale ultra-claire de 48 mégapixels, Reno3 peut répondre aux besoins de la photographie ultra-grand angle, normale et téléphotographique.

Jumelée à une image 108MP ultra claire, la photographie quotidienne est grandement améliorée sans manquer de détails.

Grâce à l’appareil photo principal, Reno3 peut générer des informations sous-pixel avec une résolution d’image très élevée et les photos multi-images collectées par l’appareil photo.

Avec l’enregistrement des sous-pixels à flux optique, la caméra peut faire correspondre et calibrer les sous-pixels sur différentes images pour générer une image originale à faible pixel, avec plus d’informations. Également, grâce à l’interpolation sous-pixel, l’image originale avec des pixels bas devient une image haute résolution, nette et claire!

À l’avant, la caméra principale ultra-claire de 44 mégapixels offre des selfies haute définition avec des détails authentiques de la texture et des ornements du visage des personnes, permettant un meilleur matage de l’image et un meilleur gradient d’arrière-plan pour les selfies pris seuls et en groupe, en particulier lorsque les personnes posent différemment.

De plus, en ce qui concerne la vidéo sur Reno3 Series, la Vidéo Ultra Stable a évolué en Vidéo Ultra Stable 2.0, avec deux modes pour les scénarios extrêmes et les scenarios de vie quotidienne. L’évaluation et la compensation de l’attitude sont effectuées avec plus de précision par la stabilisation électronique de l’image (EIS).

L’effet anti-tremblement, la fluidité et la qualité d’image sont considérablement améliorés avec une fréquence d’images élevée de 1080P 60fps en mode vidéo Ultra Steady et 1080P 30fps sur le tout nouveau mode Ultra Steady Video Pro. Peu importe si vous enregistrez des vidéos d’animaux sauvages sur un véhicule tout-terrain en Afrique, ou si vous créez vos propres vlogs en courant après des enfants ou des animaux domestiques, Ultra Steady Video 2.0 améliore la stabilité des vidéos prises, minimisant l’impact sur la clarté, tout en conservant de légers mouvements afin de maintenir une expression visuelle authentique.

Des Matériel et logiciels avancés offrant des performances exceptionnelles

Reno3 bénéficie d’une configuration ultra-performante, offrant une expérience de téléphonie fluide.

Par ailleurs, Reno3 dispose d’une VOOC Flash Charge 3.0 de 20 W, la solution de charge la plus rapide et la plus sûre pour son prix.

Avec ColorOS 7, Reno3 offre également des performances de jeu considérablement améliorées pour offrir une expérience de jeu immersive et fluide. Hyper Boost réduit le décalage et exécute les jeux plus rapidement et de manière plus transparente, grâce à l’optimisation tactile et à l’optimisation de la fréquence d’images. L’optimisation tactile augmente la fréquence de numérisation tactile tout en réduisant les processus inutiles et garantit en outre que la réponse tactile reste rapide même dans des conditions de faible puissance.

Il réalloue également les ressources du système en détectant et en prédisant des scénarios pour réaliser l’optimisation de la fréquence d’images, ce qui signifie que les jeux fonctionnent correctement, même dans des scénarios de charge lourde. De plus, avec l’algorithme Elevoc, la série Reno3 peut éliminer les hurlements rencontrés dans les conversations vocales pendant le jeu, qui peuvent être causés lorsque les joueurs sont trop proches les uns des autres.

Plus qu’une entreprise de smartphones

Suivant de près la série phare Reno 3, OPPO lance également un nouveau modèle d’écouteurs : OPPO Enco W31.

Les écouteurs font partie de l’objectif de l’OPPO d’« offrir aux consommateurs des expériences d’utilisateurs exceptionnelles grâce à des produits novateurs et de grande qualité ».

Les écouteurs OPPO Enco W31 sont une alternative plus économique qui utilise également une transmission Bluetooth binaurale à faible latence et qui est compatible avec la plupart des smartphones.

En plus de cela, avec une conception intra-auriculaire extra-sécurisée, une résistance à l’eau et à la poussière plus forte, ces écouteurs sont présentés comme étant « à la hauteur des utilisateurs les plus actifs et dynamiques ».

Disponibilité sur le marché

OPPO Reno3, équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de ROM Quad Quadcam à zoom 48MP et d’une caméra frontale 44MP, sera disponible en Tunisie le 8 juin 2020 à partir de 1099DT.

Les écouteurs OPPO Enco W31 sera désormais disponible à l’achat en Tunisie le 8 juin 2020 à partir de 299 DT.