Les moyens de dynamiser la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre la Tunisie et l’Algérie ont été au centre d’un entretien téléphonique entre le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, et son homologue algérien Said Ali Khaldi.

L’entretien a, également, porté sur les moyens de lutter efficacement contre le coronavirus et ses répercussions sur la santé, l’économie et le sport, peut-on lire dans un communiqué du ministère.

Gaaloul a, à cette occasion, souligné la solidité des relations de fraternité qui lient les deux pays, invitant son homologue à se venir en Tunisie dans le cadre d’une visite de travail.

De son côté, le ministre algérien a réitéré l’expression de sa solidarité avec la Tunisie en cette circonstance difficile que traverse l’ensemble des pays en raison de l’épidémie liée au coronavirus, soulignant la disposition de l’Algérie à soutenir la Tunisie dans sa promotion du sport et de la jeunesse.