L’Association des Tunisiens en Côte d’Ivoire (aTunCI) salue l’élan de solidarité qui s’est spontanément manifesté pour aider les Tunisiens bloqués à Abidjan depuis la fermeture, le dimanche 22 mars 2020 à minuit, des frontières terrestres, maritimes et aériennes ivoiriennes.

Organisations de la société civile, chefs d’entreprise, ambassade et compatriotes ont participé à une véritable chaîne de solidarité allant de l’assistance financière à l’appui logistique en passant par l’hébergement ou le réconfort moral.

« Mes remerciements s’adressent à tous les membres de la communauté tunisienne qui ont participé à cette chaine de solidarité, chacun selon ses moyens : qui en apportant une contribution en nature, qui en fournissant un appui financier, qui en consacrant beaucoup de temps à aider nos compatriotes bloqués à Abidjan… », remercie Intissar Amri, présidente d’aTunCI.

Plusieurs membres de la communauté tunisienne en Côte d’Ivoire se sont joints à cet élan de solidarité, d’une manière spontanée et volontaire. Tel a été par exemple le cas de M. Nabil Zribi qui a mis spontanément son appartement à la disposition d’une des personnes non résidentes restée bloquée à Abidjan.

« Je tiens également à saluer le geste de la Soroubat Afrique, son président-directeur général, M. Mohamed-Ali Hachicha,ayant très tôt annoncé sa décision de prendre en charge et d’héberger dans une résidence meublée spécialement louée à cet effet tous les compatriotes bloqués à Abidjan ne disposant pas d’un logement », renchérit Intissar Amri.

«Je n’ai fait que mon devoir, relativise M. Hachicha. Je n’ai fait que répondre à l’appel lancé par le chef du gouvernement tunisien aux entreprises pour qu’elles contribuent à l’effort de solidarité nationale».

Saisie dès le début de la crise par des Tunisiens pris au dépourvu par l’annulation des vols de certaines compagnies puis par la fermeture des frontières ivoiriennes, aTunCI a lancé une série d’actions visant à faciliter les conditions de séjour et accélérer le rapatriement de ses compatriotes.

Outre un soutien financier important à des compatriotes en situation particulièrement délicate, aTunCI a multiplié les efforts de communication. L’association a ainsi établi un fichier électronique des Tunisiens bloqués à Abidjan, créé des groupes WhatsApp, et multiplié les messages sur sa propre page Facebook et d’autres pages tunisiennes en Côte d’Ivoire. Ce travail d’identification a été utile pour diriger toutes les personnes concernées par l’hébergement offert.

aTunCi a également établi des contacts avec l’ambassade de Tunisie à Abidjan et les médias tunisiens pour alerter sur la situation de nos compatriotes et aider les autorités publiques à prendre les mesures urgentes appropriées.

L’association des Tunisiens en Côte d’Ivoire a en outre mis sur pied un système de prise de rendez-vous pour éviter la bousculade à l’agence Tunisair, à un moment où les rassemblements étaient interdits au centre-ville d’Abidjan.

Le système mis en place a permis de traiter toutes les demandes de billet de nos compatriotes sans aucun engorgement, contrairement à d’autres compagnies aériennes dont les agences avaient été prises d’assaut à l’annonce de leurs vols de rapatriement.

« Au-delà l’assistance logistique et financière, ce qui a beaucoup marqué nos compatriotes, c’est l’écoute qu’ils ont trouvée chez les membres d’aTunCI, explique Houda Nasri, membre de l’association. Pour leur remonter le moral, nous n’avons pas ménagé nos efforts : appels téléphoniques réguliers, visites, achat de provisions. Cette capacité d’écoute et d’empathie a été fondamentale ».

Le cas de M. Béchir Messaoudi, conférencier émérite de la Fédération internationale d’échecs, illustre l’importance de cette empathie. En voyage en Sierra Leone pour le compte de la Fédération, cette fierté nationale aux multiples casquettes (arbitre, organisateur, entraîneur et formateur d’arbitres, d’organisateurs et d’entraîneurs), se trouve pris au piège après l’annulation de son vol retour par une compagnie étrangère.

Il décide de quitter le pays pour Abidjan dans l’espoir de trouver un avion qui le ramène à Tunis. Il ne regrettera pas cette décision : arrivé le 20 mars juste avant la fermeture des frontières, il sera évacué le 10 avril. Trois semaines pendant lesquelles la sollicitude quasi quotidienne d’aTunCI l’a aidé à tenir le coup.

« De retour enfin à Tunis, j’ai le plaisir d’exprimer mes sentiments de gratitude les plus profonds et de remercier tous ceux qui m’ont soutenu matériellement et moralement durant mon séjour forcé à Abidjan, ceux qui m’ont gâté durant trois semaines, témoigne-t-il. Je félicite la Tunisie de disposer en Côte d’Ivoire d’une communauté de très bons patriotes épris de solidarité comme d’excellence ».

aTunCi est une association de droit ivoirien qui œuvre à rapprocher les cultures et à accompagner socialement et culturellement la communauté tunisienne en Côte d’Ivoire, avec à son actif plusieurs actions : organisation de fête de l’Aïd 2019 pour les enfants de la communauté, livraison de repas chauds et de dons en nature aux victimes des inondations de 2018…