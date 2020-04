L’Ouganda veut devenir un acteur majeur du pétrole et du gaz en Afrique

Tullow Oil, une junior pétrolière, a annoncé qu’elle avait convenu de la vente de l’intégralité de sa participation dans le projet de développement du lac Albert en Ouganda au principal pétrolier Total pour 575 millions de dollars.

Cela catapultera automatiquement l’Ouganda comme un grand producteur de brut d’Afrique de l’Est, et fournira des revenus indispensables au développement et à la création.

Les estimations actuelles de la Banque mondiale s’attendent à ce que l’Ouganda enregistre des taux de croissance de plus de 10% par an résultant de la production de pétrole et des activités associées.

« Cet accord montre beaucoup de prévoyance pour faire une acquisition de cette nature à un prix aussi incroyable mais raisonnable… Le président Museveni, Tullow Oil et Total ont compris qu’être proactif et faire des concessions est bon pour l’Ouganda, les emplois, les contrats pour les habitants et la croissance régionale », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie.

L’accord est également un énorme coup de pouce pour la construction d’un pipeline qui transportera le brut vers les marchés internationaux. « Le projet de pipeline Ouganda / Tanzanie (Pipeline d’Afrique de l’Est) en lui-même entraînera non seulement la création d’emplois supplémentaires, mais rendra également l’ensemble du pays viable en tant que frontière pétrolière majeure… », estime Elizabeth Rogo, présidente de la Chambre africaine de l’énergie pour l’Afrique de l’Est.

Par ailleurs, la Chambre africaine de l’énergie continue de plaider pour des mesures spéciales supplémentaires qui faciliteront une décision finale d’investissement de Total et ses partenaires, et le déploiement de capitaux pour d’autres projets de forage et de géophysique en Ouganda dans le climat des affaires actuel.