Le ministère des Finances a annoncé, jeudi, que le total des dons versés au compte postal 1818 dédié à la lutte contre le Covid-19 a atteint, jusqu’au 15 avril, 186,828 millions de dinars, grâce aux dons versés par le secteur bancaire et la poursuite de l’élan de solidarité manifesté par les citoyens et les entreprises.

Le ministère a, par ailleurs, assuré que les dons et les versements se poursuivent et fait savoir que le montant collecté a été automatiquement transféré au “compte de la prévention et de la lutte contre les pandémies”, créé par le ministère de la Santé.

Les travaux de la commission mixte chargée d’assurer la gestion des fonds collectés se poursuivent, a encore précisé le département des Finances.