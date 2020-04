L’économie tunisienne se contracterait de 4,3% en 2020 sous l’effet du COVID-19, soit la récession la plus grave depuis l’indépendance du pays en 1956, prévoit le Fonds monétaire international (FMI).

A rappeler que le conseil d’administration du FMI a approuvé, vendredi 10 avril, un décaissement de 545,2 millions de DTS (environ 745 millions de dollars ou 100% de la quote-part) en faveur de la Tunisie au titre de l’instrument de financement rapide (IFR).

Cet appui du FMI aidera les autorités à répondre aux besoins notables de financement du budget et de la balance des paiements, estimés à 2,6 et 4,7% du PIB, respectivement.

Ces ressources permettront de répondre aux besoins urgents de financement du budget et de la balance des paiements, causés par la pandémie de COVID-19.

Le financement du FMI appuiera les mesures d’urgence prises par les autorités pour endiguer la propagation du virus et atténuer ses répercussions sur le plan humanitaire, social et économique ” dans un contexte plus incertain que jamais “, selon le FMI.

Ces mesures consistent notamment à accroître les dépenses de santé, renforcer les dispositifs de protection sociale et soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par la crise.

Les autorités sont déterminées à continuer de mener une politique économique prudente et à reprendre le rééquilibrage budgétaire dès que la crise se résorbera afin d’assurer la stabilité macroéconomique de la Tunisie et la soutenabilité de sa dette, a recommandé le FMI.