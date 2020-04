Les familles nécessiteuses, dotées de cartes de paiement électronique dénommées “cartes sociales”, peuvent désormais retirer l’argent octroyé, dans le cadre des aides exceptionnelles, décidées par l’Etat, à partir des distributeurs automatiques de billets (DAB).

C’est le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale qui l’a annoncé dans un communiqué rendu public samedi 4 avril.

Les détenteurs de ces cartes ont la possibilité de retirer cet argent des distributeurs de la Poste tunisienne comme ceux des banques, pendant toute la semaine et aussi les week-ends et les jours fériés, précise le communiqué, ajoutant que cette opération est gratuite et sans aucun frais de services.

Pour ce qui est des familles à revenus limités, qui bénéficient de bulletins de soins à tarif réduit (Bulletin jaune), elles doivent se conformer aux dates de virement annoncées.

Elles peuvent prendre connaissance de ces dates via un service gratuit sur téléphone mobile en saisissant le code suivant : * 1017 * Numéro de carte d’identité nationale#.

Le ministère annonce, par ailleurs, que les bénéficiaires peuvent retirer les différentes primes en question à partir de la date mentionnée pour chaque catégorie, sachant que ces primes restent à leur disposition jusqu’au 30 juin 2020.

Cette mesure a été décidée pour éviter d’enfreindre le confinement sanitaire général et de s’exposer au risque de contagion en cas d’encombrement, a expliqué le ministère.

