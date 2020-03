“Actuellement expérimentées dans plusieurs pays dans la lutte contre le virus, ces substances peuvent provoquer de nombreux effets secondaires dont des troubles cardiaques et neurologiques. Et un surdosage peut être dangereux, voire mortel, alerte le quotidien français.

Les Tunisiens eux aussi sont concernés par l’hydroxychloroquine, et ce depuis que des médecins tunisiens ont annoncé vouloir se lancer dans l’expérimentation de ladite molécule. Et cela où on voit justement la nécessité d’une forte collaboration entre les autorités sanitaires et les médias.

D’ailleurs, rappelons également que, dans un cadre tuniso-tunisien, outre l’hydroxychloroquine, il y a l’ail (dont le prix a atteint des sommets), le citron voire l’huile d’olive,alors que tous les médécins ou presque indiquent qu’il s’agit des idées fausses véhiculées sur les réseaux sociaux.