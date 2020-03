La Fédération tunisienne de l’hôtellerie soutient, sans relâche, l’effort national pour faire face à cette crise du Covid-19.

Cela s’est manifesté par plusieurs actions :

– Plusieurs équipements médicaux ont été livrés au CHU de La Rabta, et un compte bancaire “FTH SOLIDARITÉ” a été ouvert pour collecter les dons de nombreux hôteliers solidaires.

– Dans les différentes régions du pays, des chambres d’hôtels ont été gracieusement mises à disposition pour héberger le personnel médical durant cette crise sanitaire.

– Il en est de même pour d’autres hôtels qui hébergent actuellement de nombreux Tunisiens rapatriés de l’étranger, qui sont confinés pour 14 jours.

Les hôteliers volontaires rencontrent de grandes difficultés pour convaincre leurs personnels de travailler dans les unités dédiées au confinement de nos compatriotes, mais les fédérations régionales ont finalement pu répondre aux besoins transmis par les institutions gouvernementales.

Pour des considérations sanitaires, le gouvernement a demandé à ces hôtels volontaires de ne fournir que les chambres et le personnel de service, l’Etat s’étant engagé à assurer la sécurité et à fournir l’hygiène, le linge et le catering.

Nous souhaitons ainsi apporter des précisions par rapport aux fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux.

En ces moments durs, l’heure est à l’union et à la solidarité et non aux divisions.

Soyons vigilants, responsables et solidaires.