La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé lundi, dans un communiqué, que la déclaration des salaires et le paiement des cotisations au titre du premier trimestre de 2020 pour ses affiliés employeurs et travailleurs non salariés auront lieu dans les délais habituels et ce, à partir du 1er avril 2020.

La CNSS précise que cette démarche vise à assurer la continuité de ses services.

En outre, la CNSS a décidé, selon la même source, de retarder de trois mois le paiement des cotisations devant être payées par les employeurs au titre du 2ème trimestre de 2020 au début du mois de juillet, à condition de préserver les postes d’emploi créés.

Par ailleurs, la CNSS a appelé tous les travailleurs non salariés qui bénéficient d’une carte bancaire à éviter de se rendre aux bureaux de la CNSS et à payer leurs cotisations à travers le portail www.cnss.tn (espace indépendants et autres catégories)

Les employeurs qui bénéficient d’une certification électronique peuvent, quant à eux, effectuer leurs déclarations de salaires et payer leurs cotisations à travers le site www.cnss.tn (espace employeur).

La CNSS a appelé tous ses affiliés à se conformer aux recommandations sanitaires et préventives pour limiter la propagation du nouveau coronavirus signalant qu’elle met à leur disposition l’adresse électronique mindari@cnss.tn pour répondre à leurs interrogations.