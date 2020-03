Le ministère de la Santé a présenté une série de recommandations sur l’auto-isolement pour prévenir la propagation du Covid-19.

Toute personne portant les signes cliniques du virus doit se conformer à la procédure d’auto-isolement qui dure 14 jours.

Le ministre restreint aux personnes en auto-isolement les activités à l’extérieur et le contact avec les membres de la famille et les déconseille d’accueillir des visiteurs. Le département recommande d’aérer régulièrement la chambre et de se débarrasser des déchets dans des sacs en plastique bien fermés.

Les toilettes et salles de bain (surtout quand ils sont partagés avec la personne contaminée) doivent être désinfectées régulièrement et le malade doit avoir ses propres articles ménagers.

La décision du ministère de la santé concernant la mise en quarantaine est applicable à tous les citoyens et toute infraction tombe sous le coup de l’article 312 du code pénal qui prévoit une peine de six mois de prison et une amende de 120 dinars.

La direction générale de la santé territorialement compétente accorde un congé de maladie aux personnes pendant la période de mise en quarantaine.

Depuis l’annonce par l’Organisation Mondiale de la Santé, le 11 mars 2020 que le Coronavirus est désormais pandémique, la mesure de l’auto-isolement sanitaire est devenue systématique et applicable à tous ceux qui viennent en Tunisie de tous les pays du monde.