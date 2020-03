Beaucoup de gens reprochent à la Tunisie de ne pas réagir comme les pays européens réagissent actuellement.

Il est certain que cette pandémie s’annonce rude, mais si le confinement est décidé trop tôt, les tunisiens ne tiendront pas le coup longtemps, n’oubliez pas que la Tunisie n’a pas les mêmes moyens que les pays européens pour soutenir ses citoyens.

Plus le confinement se fait tôt, et meilleurs seront es résultats, mais plus il risque d’être long.

Il y a beaucoup de tunisiens qui vivent au jour le jour, et qui ne peuvent se permettre de ne pas travailler. Comment feront-ils pour tenir le coup?