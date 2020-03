L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a appelé à lutter contre la contrebande et la spéculation sur marchandises, médicaments et produits alimentaires qui se multiplient en temps de crise, profitant de la crainte des citoyens d’un manque d’approvisionnement des marchés pour recourir à l’enrichissement illicite, notamment après l’enregistrement de cas de contamination au coronavirus dans le pays.

Dans un communiqué publié, mardi, à l’issue de la réunion de la commission administrative nationale, l’UGTT a mis l’accent sur la nécessité de gérer calmement, mais de manière stricte cette épidémie, appelant, surtout, à ne pas paniquer.

L’Union a souligné la nécessité de soutenir et de développer la stratégie de communication adoptée par les structures de santé, seule source d’information sanitaire, en veillant à assurer sa périodicité ainsi que l’exactitude et la clarté des informations fournies.

L’organisation ouvrière a, également, appelé à la nécessité de privilégier le droit à la vie sur les intérêts lucratifs conjoncturels et à ne pas hésiter à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger la santé et la vie de tous les citoyens.

L’UGTT a salué les efforts déployés par l’ensemble du personnel de santé et les sacrifices qu’ils consentent, soulignant la nécessité de déployer tous les moyens possibles pour les protéger et les aider à s’acquitter de leur mission.

Il a souligné le rôle de l’hôpital public dans la lutte contre les épidémies et les maladies transmissibles et dans la fourniture des soins médicaux, malgré la situation difficile des établissements publics de santé (matériel usé, manque d’équipements, de ressources financières et humaines …).

L’Union a, en outre, souligné le rôle des médias dans la sensibilisation des citoyens et dans la diffusion d’informations pour les rassurer et répondre à leurs questions.

La Tunisie a enregistré, jusqu’à ce jour, 5 cas de contamination au coronavirus. Les autorités ont décrété une batterie de mesures pour empêcher sa propagation.