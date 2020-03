Samsung Tunisie lance ses nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra qui font toute la différence 

En marge de la conférence de presse qui précédait l’ouverture du festival de Blues lancé par Samsung Tunisie, l’équipementier sud-coréen a dévoilé, vendredi 6 mars 2020 au palais Ennejma Ezzahra, les Galaxy S20, lesquels sont “une nouvelle lignée de smartphones haut de gamme qui change foncièrement notre manière d’immortaliser et d’expérimenter le monde qui nous entoure“, souligne un communiqué de la représentation de Samsung en Tunisie.

Pour ce faire, une flopée de stars et artistes tunisiens étaient présents.

D’abord, le Galaxy S20, la quintessence de la photographie

Plus que jamais, nous capturons notre quotidien et le racontons via notre smartphone. Conçu pour notre mode de vie, le Galaxy S20 offre un tout nouveau système d’appareil photo basé sur l’intelligence artificielle afin de ne jamais compromettre la qualité de vos images et saisir le meilleur de chaque moment.

Tout commence par un changement fondamental du capteur d’image, à la fois en termes de taille mais aussi de la technologie incorporée.

Muni d’un capteur de 64 MP, les S20 et S20+ offrent une qualité d’image riche même dans des situations de faible luminosité.

Quant au S20 Ultra, il va encore plus loin avec le capteur 108 MP pour fournir des images avec plus de clarté même dans des environnements très peu éclairés.

Et ce n’est pas tout, car les nouveau-nés de Samsung ont été dotés de Space Zoom, autrement dit l’alliance entre le zoom hybride optique sans perte et le zoom numérique x10.

Basé sur l’intelligence artificielle, il offre aux utilisateurs un zoom jusqu’à x30 sur le S20 et S20 + et jusqu’à x100 sur le Galaxy S20 Ultra.

Doté de la fonctionnalité Single Take, le Galaxy S20 mobilise tous les objectifs d’appareil photo et prend simultanément plusieurs photos et vidéos. Une intelligence artificielle visionne alors les images et recommande automatiquement les meilleurs clichés.

Ainsi, grâce au S20 et ses deux variantes, les utilisateurs peuvent profiter entièrement du moment au lieu de lutter pour l’immortaliser.

Mais l’intelligence artificielle ne s’arrête pas là. En effet, sur le Galaxy S20, les vidéos sont enregistrées en 8K de manière à ce que les utilisateurs puissent capturer les détails dans une qualité fidèle à la réalité.

Avec le Super Steady et l’analyse de mouvement par intelligence artificielle, le rendu des vidéos -même prises dans les conditions les plus instables- est époustouflant.

Le Galaxy S20, notre allié au quotidien

Le Galaxy S20 a amélioré toutes les fonctionnalités de l’utilisation de nos smartphones aujourd’hui.

Immersion dans la musique : Grâce à la nouvelle intégration de Spotify avec des routines Bixby, les utilisateurs peuvent écouter leur propre playlist sur le Galaxy S20. Une simple pression sur les nouveaux Galaxy Buds+ permet de lire directement la playlist Spotify personnalisée.

Jouer à un niveau supérieur: Conjugué à un processeur rapide, affichant jusqu’à 12 Go de DDR5 RAM, au système audio d’AKG et au Game Booster, le Galaxy S20 nous présente une toute nouvelle dimension du gaming mobile où les jeux sont plus fluides.

Chat vidéo sur Google Duo: Grâce à la collaboration exclusive avec Google et Google Duo, communiquer avec les amis et la famille en chat vidéo n’a jamais été aussi facile car il est désormais possible d’accueillir jusqu’à huit personnes simultanément !

L’écosystème Galaxy ou quand sécurité rime avec utilité

La série Galaxy S20 dispose des technologies premium connues et attendues par les utilisateurs. Cette série est équipée de One UI, l’interface utilisateurs la plus simple et la plus intuitive de Samsung jusqu’à présent.

Le Galaxy S20 est sans doute l’appareil le plus sûr du moment. Il est en effet protégé par Knox, la plateforme de sécurité mobile-leader, qui sécurise l’appareil de la puce au logiciel.

Alimentés par une anatomie, les S20+ et S20 Ultra sont dotés d’une batterie de 4.500 mAh tandis que celle du S20 est de 4.000 mAh.

La nouvelle gamme S20 se décline sous plusieurs coloris : Le S20 sera disponible en Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink. Le S20+ Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black et le S20 Ultra en Cosmic Grey et Cosmic Black.

