Le roadshow consacré au Nigeria a été lancé, lundi, à Tunis, et se poursuivra à Monastir (le 25 février) et Sfax (le 26 février), a annoncé le PDG du CEPEX, Youssef Néji.

Il a précisé que ce roadshow a pour objectif de présenter le marché nigérian aux entreprises tunisiennes, de mettre en exergue les opportunités d’affaires et de partenariat avec le Nigeria.

Une délégation composée de 15 représentants des sociétés nigérianes est actuellement en Tunisie afin d’identifier les opportunités d’affaires dans cinq secteurs d’activité, à savoir l’agroalimentaire, le BTP, les TIC, les matériaux de construction et la santé.

Néji a souligné que le volume des échanges commerciaux tuniso-nigérians reste faible et en deçà des potentialités qui existent entre ces deux pays, faisant savoir que le commerce bilatéral entre la Tunisie et le Nigeria n’était que de 29 millions de dinars en 2019.

Les exportations de la Tunisie vers le Nigeria sont principalement composées du plâtre (avec une part de 75% du total exporté), des résines, du triphosphate et de la farine. Ces produits ont contribué à la croissance des exportations tunisiennes vers le marché nigérian de près de 42% pour atteindre 25,8 MDT.

Le PDG du CEPEX a encore souligné que l’offre exportable, de part et d’autre, est bien plus large et peut englober des produits manufacturés comme les industries électriques, l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques ainsi que les services, tels que les TIC, le tourisme médical, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

“La Tunisie s’oriente de plus en plus vers l’Afrique et intensifie ses efforts afin de promouvoir et développer ses échanges commerciaux avec ce continent et renforcer son intégration africaine”, a-t-il encore indiqué.

Il a ajouté que ceci se traduit par la forte détermination du gouvernement tunisien de conclure l’accord sur la zone de libre- échange continentale africaine (ZLECA), d’adhérer au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et d’obtenir le statut d’observateur auprès de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) dans laquelle le Nigeria joue un rôle de locomotive.

De son côté, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain “Tunisia Africa Business Council” (TABC), Bassam Loukil, estime que le marché nigérian dispose d’un potentiel important pour les exportateurs et les hommes d’affaires tunisiens et qu’il faut mettre ce marché au centre de la stratégie africaine de la Tunisie.

Pour ce faire, il recommande l’identification des moyens pour assurer le financement du commerce entre la Tunisie et le Nigéria et la modernisation du système d’octroi du visa pour qu’il soit numérisé.

Environ 6 sociétés tunisiennes spécialisées dans les domaines de l’investissement, de l’aviation, de l’ingénierie et l’expertise financière sont implantées à Abuja, selon Loukil.

Le roadshow organisé par le CEPEX, le TABC et la Chambre économique africaine (ACN) s’inscrit dans le cadre du projet “promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains” (PEMA) initié par le ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ, en coopération avec le Ministère du Commerce tunisien et le CEPEX.