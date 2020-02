L’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie organise, le samedi 29 février 2020 au palais Ksar Saïd, sa conférence inaugurale pour l’année 2020 sous l’intitulé “Lectures anthropologiques de la culture tunisienne”.

Cette conférence sera donnée par Mounira Chapoutot-Remadi, Professeur émérite d’histoire du monde arabe et musulman médiéval et membre de l’Académie des Sciences des Lettres et des Arts Beit al-Hikma, annonce le ministère des Affaires culturelles.

Elle entame le cycle de conférences mensuelles, de 2020, de l’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie. A cette occasion, Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, donnera l’allocution d’ouverture.

Pour sa part, Moncef Ben Moussa, directeur général du Centre des Arts de la Culture et des Lettres Ksar Saïd, présentera le Centre qui abritera les travaux de la Conférence. Moncef Ben Moussa a été nommé à la tête de cette institution, le 17 janvier 2020.

L’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie est présidée par Nabil Kallala, professeur de l’enseignement supérieur spécialisé en histoire et archéologie antiques et ex-Directeur général de l’Institut national du Patrimoine (INP).

Kallala présentera les activités et la principale vocation de cette institution récemment créée par le ministère des Affaires culturelles.

A rappeler que les activités scientifiques de l’Ecole avaient démarré au mois d’octobre 2019 avec un colloque intitulé “Etre autochtone, devenir autochtone: définitions et représentations” a avait eu lieu (24, 25 et 26 octobre). Plus de 50 professeurs-chercheurs de Tunisie, du Maroc, de France, d’Italie et d’Espagne avaient pris part à cet événement organisé dans le cadre des manifestations de “Tunis, capitale de la culture islamique” 2019 pour la région arabe.

La création de l’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie s’inscrit dans le cadre d’”une politique visant à appuyer les sciences humaines et développer l’esprit critique”, avait annoncé le ministère lors de son lancement.