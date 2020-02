Moncef Sliti, proposé au poste de ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, est diplômé de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) et titulaire d’un diplôme de cycle supérieur de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Il est également titulaire d’un doctorat en sciences de la mer de l’Université de Bordeaux en 1990.

Sliti a occupé le poste de chef de cabinet du ministre de l’Equipement (gouvernement de la Troïka) et a également été nommé PDG de la Société d’études et de promotion de Tunis sud (SEPTS).

Membre du bureau politique du mouvement Ennahdha, Sliti a été aussi conseiller auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et président de l’Institut euro-méditerranéen pour la recherche et le développement (INSERD).