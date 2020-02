Le Bureau politique du Parti Qalb Tounes a donné son feu vert pour qu’une délégation du parti, dirigée par son président, Nabil Karoui, rencontre, vendredi 7 courant, le chef de gouvernement désigné, Elyès Fakhfakh.

Dans une déclaration publiée après sa réunion jeudi 6 février, le bureau politique du parti a précisé que cette décision venait en “réponse à l’invitation que Fakhfakh a adressée au président du parti ce soir pour donner son avis sur le document contractuel de gouvernement et le contenu des consultations précédentes qu’il a eues avec les partis qui composent la coalition gouvernementale”.

En revanche, le bureau politique du parti n’a pas pris de décision définitive pour participer ou non au prochain gouvernement.

Le bureau politique du parti a qualifié la réunion, entre Nabil Karoui, Rached Ghannouchi et Elyès El-Fakhfakh, de “positive dans l’ensemble” et reflète “le poids politique réel et parlementaire de Qalb Tounes”.

Le bureau d’information d’Elyès Fakhfakh avait annoncé plus tôt dans la journée que les réunions avec les partis participant aux consultations sur la formation du gouvernement reprendront vendredi, à Dar Dhiafa de Carthage, et se poursuivront jusqu’à samedi.

Les partis participant à la réunion à Dar Dhiafa, tenue au début de la semaine, avaient reçu une correspondance de Elyès Fakhfakh, leur demandant de présenter leurs candidats pour la prochaine composition du gouvernement, avec la mention du ministère concerné pour chaque candidat et les raisons de son choix.