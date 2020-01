Participation de la Tunisie au Sommet international sur l’éducation équilibrée et inclusive

La cérémonie de clôture du IIIe Forum BIE 2030, Sommet international pour une éducation équilibrée et inclusive, qui réunira à Djibouti, du 27 au 29 janvier, des représentants de 36 pays dont la Tunisie, sera couronnée par l’adoption de la Déclaration universelle de l’éducation équilibrée et inclusive.

La Tunisie sera représentée à cet événement par une délégation du ministère de l’Education.

Selon un communiqué rendu public par les organisateurs du Forum, la Déclaration universelle, qui s’inscrit dans le cadre d’un processus mené par les pays du Sud, satisfait la nécessité urgente de promulguer des réformes éducatives répondant aux besoins contextualisés des sociétés et des communautés, ainsi qu’à l’impératif de développement durable, en favorisant les ressources nécessaires à leur disposition collective.

Dans l’esprit des précédents accords internationaux sur l’éducation inclusive, la Déclaration universelle de l’Education équilibrée et inclusive avance de nouveaux concepts et les situe au sein d’une structure globale, flexible et opérationnelle reposant sur quatre piliers clés, à savoir Intraculturalisme, Transdisciplinarité, Dialectisme et Contextualité.

L’adoption de la Déclaration universelle de l’éducation équilibrée et inclusive permettra l’établissement de nouveaux instruments multilatéraux de coopération technique et financière, assurant des mécanismes viables pour soutenir les systèmes éducatifs à travers le monde, précise la même source.

Le premier Forum BIE 2030 s’était déroulé aux Nations unies à Genève, en Suisse, en décembre 2017. En novembre 2018, le deuxième Forum BIE 2030 à Mexico a été témoin à la fois du lancement du Guide mondial d’éthique, de principes, de politiques et de pratiques en éducation équilibrée et inclusive, ainsi que de la signature initiale de l’Appel international pour une éducation équilibrée et inclusive, le document qui a appelé à la préparation de la Déclaration universelle de l’éducation équilibrée et inclusive.