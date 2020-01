Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a exprimé le vœu que le choix du président de la République Kais Saied porte sur une personnalité à la hauteur des attentes des Tunisiens.

A l’issue de son entretien, vendredi, au palais de Carthage avec le président de la République, Taboubi a déclaré que les échéances sociales et nationales de la Tunisie nécessitent la conjugaison de tous les efforts. Notre pays a besoin d’une compétence capable de rassembler tous les Tunisiens, d’assurer leur sécurité et de combattre la précarité de l’emploi, a-t-il soutenu.

Le secrétaire général de l’Union a salué la volonté du président de la République d’élargir les concertations, se félicitant de la confiance placée en l’UGTT, indique un communiqué de la présidence.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’élargissement des discussions sur le prochain gouvernement.

Les partis et les blocs parlementaires avaient présentés à la présidence de la République leurs propositions concernant leurs candidats à la primature.

A noter que la présidence de la République a indiqué avoir adressé 38 correspondances aux partis, coalitions et groupes parlementaires, les invitant à présenter, dans un délai ne dépassant pas le 16 janvier 2020, des propositions écrites et argumentées sur la personnalité jugée la plus apte à former le gouvernement, et ce, conformément à l’article 89 de la Constitution.