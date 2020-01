L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a indiqué, dans son rapport 2018, avoir transféré, le 19 juin 2019, au Pôle judiciaire économique et financier, trois dossiers concernant des soupçons de corruption au sein de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

Il s’agit d’affaires portant sur l’octroi, d’une manière illégale, de trois autorisations pour l’installation et l’exploitation de stations de services (stockage et distribution de produits pétroliers) dans les localités de la Soukra et Raoued au gouvernorat de l’Ariana.

Selon le rapport de l’INLUCC, il s’agit au juste d’une affaire d’abus de pouvoir et de transgression des réglementations en vigueur (judiciaires, urbaines et environnementales) de la part d’un ex-directeur général de l’ANPE. Celui-ci avait ordonné, d’une manière unilatérale, la mise en place des stations de services, sans respecter l’autorité de tutelle et les dispositions des cahiers des charges.