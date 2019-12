Bourse de Tunis : Repli de 0,58% du Tunindex en novembre 2019

“L’indice Tunindex a clôturé, en novembre 2019, à 6 949,46 points, enregistrant un nouveau repli de 0,58%, après une baisse de 1,25% durant le mois précédent”, selon la lettre mensuelle de la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année 2019, ses pertes cumulées ont atteint 4,43% contre un gain de 16,27% durant la même période de l’année 2018.

Selon la même source, la balance des variations des cours fait ressortir 33 hausses et 37 baisses.

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la cote de la Bourse a atteint 116,4 millions de dinars (MDT), en recul de 4,3% par rapport au volume réalisé en octobre 2019.

Le volume quotidien moyen des échanges s’est stabilisé à 5,5 MDT, durant les mois d’octobre et novembre 2019 contre 6,1 MDT depuis le début de l’année 2019.

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité a diminué de 34% à 33% et le ratio de satisfaction de 56% à 54%.

Par ailleurs, le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a connu une tendance similaire, en baisse de 0,41% en novembre 2019 après la régression de 1,21% durant le mois précédent.

Depuis le début de l’année 2019, ces pertes cumulées ont atteint 5,85% contre un gain de 15,78% durant la même période de l’année 2018.