L’Envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement en visite en Tunisie

L’Envoyé Spécial du Royaume-Uni pour le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement, Philip Parham, était en visite en Tunisie du 13 au 16 Décembre 2019… pour discuter des préparatifs du Sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique avec les ministres du gouvernement tunisien, les investisseurs britanniques en Tunisie et les innovateurs tunisiens avant la tenue du sommet le 20 janvier 2020 à Londres.

Le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement

21 pays du continent Africain, dont la Tunisie, ont été invités à participer au Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement, lequel représente une occasion pour obtenir plus d’opportunités d’investissement, de créer des emplois et de présenter l’offre unique du Royaume-Uni à l’Afrique en termes d’emplois de qualité, de croissance économique et de durabilité, de plus d’exportations, ce qui profitera aux économies Africaine et aux Britanniques.

A l’occasion de cette visite, Philip Parham a déclaré : «Je suis très reconnaissant à tous les dirigeants du gouvernement et des entreprises qui m’ont donné de leur temps lors de ma courte visite à Tunis. Leurs conseils et leurs informations seront inestimables alors que nous préparons le Sommet sur l’investissement. J’attends avec impatience la participation de la Tunisie. Je suis reparti enthousiaste quant à la possibilité d’élargir le partenariat entre le Royaume-Uni et la Tunisie».

Quant à l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Tunis, Louise de Sousa, elle a souligné que «le Sommet sur l’Investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique offre une plateforme de partenariat d’investissement qui peut stimuler la création d’emplois et un développement économique intégrateur».

Elle a poursuivi en disant que «nos entreprises ont un historique respectable en matière d’investissements socialement responsables à travers le monde, et nous voyons un potentiel important pour soutenir le développement dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables, les TIC, l’éducation et les infrastructures. Le Sommet offre l’occasion de transformer les relations d’affaires entre le Royaume-Uni et la Tunisie, ce qui ouvre la voie à une année 2020 mémorable et au-delà ».

Légende: Le Ministre tunisien des Affaires étrangères

Légende: Réception avec les chefs d’entreprise