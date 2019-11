Poursuivant sa stratégie de digitalisation de la relation client et sa politique d’extension et de modernisation de son réseau d’agences, la BNA a ouvert un 4ème Espace Libre-Service (ELS) au centre commercial Azur City.

Cet espace convivial et équipé en GAB et en bornes interactives multi-services et modernes propose une panoplie de services bancaires accessibles 24h/7j et permet d’effectuer en self-service, en toute sécurité et commodité, les opérations de retrait et de versement d’espèces, les opérations de change, de remise chèque, de commande de chéquiers, de consultation de solde et d’édition des extraits bancaires, des RIB et des IBAN.