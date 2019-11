Raymond Poulidor, la légende du cyclisme français, est décédé ce mercredi à 2h00 du matin à l’âge de 83 ans.

Icône populaire, Poulidor surnommé affectueusement “Poupou”, laisse derrière lui derrière lui le souvenir d’un champion au panache et à la longévité exceptionnels, mais surtout l’image d’une idole à tout jamais entrée dans le cœur et dans la mémoire collective des Français.

Il possède l’un des plus beaux palmarès du vélo français tricolore avec notamment une Vuelta (1964), deux Milan-San Remo (1961) et deux Paris-Nice (1972 et 1973).

Malgré 8 podiums sur le Tour, Poulidor excellent grimpeur, n’a jamais eu l’occasion de revêtir le maillot jaune, lui valant l’étiquette d’éternel second.

Raymond Poulidor a pourtant lié sa vie à la Petite Reine puisque après sa retraite sportive en 1977, il est devenu l’ambassadeur de la course.