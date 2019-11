Le mouvement Ennahdha a présenté l’ébauche de son “Contrat pour un programme de gouvernement” comportant le plan d’action du prochain gouvernement.

Ce document fixe les priorités économiques, politiques et sociales du prochain gouvernement, s’articule autour de 5 axes, à savoir:

la lutte contre la corruption,

la lutte contre la pauvreté,

la réforme des systèmes de la santé et de l’enseignement,

la promotion des investissements et

le parachèvement des institutions constitutionnelles.

Le document vise aussi à renforcer les capacités de lutte contre le crime organisé et le renforcement de la sécurité aussi bien en ville que dans les campagnes ainsi qu’augmenter l’efficacité et les capacités de l’action gouvernementale au double plan politique et exécutif.

Le document prévoit aussi la création d’un fonds de la Zakat, l’adoption de la loi régissant les institutions de l’économie solidaire, le parachèvement de la numérisation du système de la santé et la consécration de le décentralisation.

Il vise, également, à maîtriser la masse salariale, rationaliser les dépenses de l’Etat, mettre fin au déficit de la balance commerciale et restructurer les institutions publiques.