La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi en territoire négatif. Le Tunindex perd 0,65%, à hauteur de 6 963.07 points, dans un volume total de 6,785 Millions de dinars(MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 2, 802 MD de ses capitaux à 110 D, soit une baisse de 0,72%.

A la Hausse, le titre UADH s’est échangé à 0,96 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance de 4,34%, suivi de AETECH qui a augmenté de 3, 57%, à 0,29D. Le titre SIPHAT quant à lui a réalisé une hausse de 3,38%, à 4,28D.

Dans le vert, les titres MAGASIN GENERAL et ADWYA ont gagné respectivement 2,98% et 2,95% pour clôturer à 28,63D et à 3,14D.

A la baisse, le titre ICF a chuté de 6,08%, à 148,4D, suivi par ELECTROSTAR qui a réalisé un déclin de 5,98%, à 1,57D.

Le titre EURO-CYCLES quant à lui a réalisé un repli de 4,37 %, à 17,69 D.

Dans le rouge, les titres TAWASOL GROUP HOLDING et SERVICOM ont réalisé une régression respective de 3,70% et de 3,07% à 0,26D et à 0,63 D.