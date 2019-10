Tunisie : Les investissements agricoles privés ont baissé de 32% (9 mois 2019)

Les investissements agricoles privés approuvés ont régressé de 31,8% en termes du nombre (2 647) et de 23,6% en valeur (358,7 millions de dinars), au cours des neuf premiers mois de 2019 pour atteindre 2 647 actions.

Ces investissements permettront la création de 3 393 emplois permanents, dont 184 emplois au profit des diplômés du supérieur, selon les données de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Il s’agit également de l’approbation de l’acquisition de 1181 tracteurs (68,5 millions de dinars), contre 2303 (147,3 millions de dinars), au cours de la même période de 2018, d’où la baisse des investissements dans le machinisme agricole à 21,3%, contre 31,1%.

Les opérations d’investissement déclarées, au cours des neuf premiers mois de 2019 ont atteint environ 5 643 contre 6 526 opérations d’une valeur de 1,095 milliard de dinars, lors de la même période de 2018.

L’APIA a donné 3 300 ordres d’encaissement de primes d’une valeur de 83,9 millions de dinars, contre 3 500 ordres durant toute l’année de 2018 (65,3 millions de dinars) et 4 950 ordres, en 2017.

Les investissements des SMVDA (Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole) ont cru pour s’établir à 53,8 millions de dinars, contre 20,1 millions de dinars, au cours de la même période de l’année écoulée. Cette croissance est due au démarrage de la concrétisation des projets des promoteurs bénéficiaires des terres domaniales dans le cadre de la liste 36.

Au mois de septembre 2019, cinq opérations d’investissement dans le cadre de coopération étrangère ont été approuvées. Il s’agit de deux opérations qui concernent la production de l’huile d’olive et de figue de barbarie biologiques et la mise en place d’une unité de transformation et de conditionnement des viandes.

L’Agence a adopté également, jusqu’au mois de septembre, l’octroi de 61 crédits d’une valeur de 6 millions de dinars (dont 37 crédits à Kasserine et 11 à Sidi Bouzid), contre 56 crédits (5,5 millions de dinars) en 2018.

Ces crédits permettront l’intégration de 666 hectares de terres dans le circuit économique.