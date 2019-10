La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,09% à hauteur de 7 025,47 points dans un volume total de 2,730 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,956 MD de ses capitaux à 12 D, soit une baisse de 0,33%.

A la hausse, le titre TELNET HOLDING a réalisé la plus forte hausse de la séance (5,26%), en s’échangeant à 8,80 D, suivi de TAWASOL GROUP HOLDING qui a augmenté de 3,70% à 0,28 D. Le titre ASSURANCE STAR a évolué de 3% à 136,99 D.

Les titres CELLCOM et UADH ont gagné respectivement 2,63% et 2,60% pour clôturer à 2,34 D et 1,18 D.

A la baisse, le titre SPDIT-SICAF a chuté de 4,49% à 8,72 D, suivi par ESSOUKNA qui a baissé de 2,94% à 1,98 D. Le titre TUNISIE LEASING s’est replié de 2,87% à 9,12 D.

Les titres ADWYA et MAGASIN GENERAL ont réalisé un repli respectif de 2,87% et 2,77% à 3,38 D et 28 D.