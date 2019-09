Le gouvernorat de Tunis et l’Organisation internationale pour la santé de la famille “Family Health International” (FHI360) ont signé, vendredi 20 courant, une convention portant sur l’aménagement de la Maison de jeunes d’El Hrairia et la création d’un espace vert à Sijoumi.

Lors de la cérémonie de signature, Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis, a souligné que ce projet de partenariat s’inscrit dans le cadre de la composante “Quick starts activities” du programme “Ma3an” (ensemble) implémenté par FHI360 et financé par l’Agence américaine de développement international (USAID).

Le gouverneur a signalé qu’un budget de 119 mille dinars est réservé à l’aménagement de la maison de jeunes d’El Hrairia et une enveloppe de 145 mille dinars sera consacrée à la création d’un espace vert à Sijoumi.

Pour sa part, Nadia El Alami, directrice exécutive de FHI360, a indiqué que le programme “Ma3an” lancé en 2019 pour une période de 5 ans vise à augmenter la capacité des communautés locales à surmonter les défis politiques et socio-économiques auxquels elles font face à travers l’identification des opportunités de développement collaboratif.

Selon elle, ce projet porte sur la résilience et l’autonomisation communautaire en Tunisie et cible 30 communautés dans 15 gouvernorats (Tunis, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Sousse, Kairouan, Sidi Bouzid, Médenine, Tataouine, Ariana, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kasserine et Gafsa).

De son côté, Chokri Terzi, conseiller du chef du gouvernement chargé de la jeunesse a rappelé que dans le cadre de la composante “Quick starts activities” du programme “Ma3an”, 6 gouvernorats ont signé des contrats de partenariat avec FHI360 pour mettre en œuvre des projets au profit des jeunes de 12 communautés locales à Jendouba, Kairouan, Siliana, Sousse, Zaghouan et Tunis.

Il a fait remarquer que le programme “Ma3an” est mis en œuvre en partenariat avec les associations locales qui ont formé des jeunes et les ont aidé à identifier les besoins de leurs localités et décortiquer leurs problèmes au niveau local pour pouvoir les surmonter et contribuer au développement de leurs régions.

Terzi a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui implique les jeunes de manière effective dans la prise de décision.

Intervenant à cette occasion, Eric Pacific, directeur du bureau de l’USAID en Tunisie a souligné que de tels programmes aident à protéger les jeunes contre les dérives et renforcent leur rôle dans la société.

Pacific a indiqué qu’ à travers le financement du programme “Ma3an”, l’USAID appuie le processus démocratique en Tunisie et le développement économique.

A noter que dans le cadre de la composante “Quick starts activities” du programme “Ma3an”, une enveloppe de 241 235 dinars a été réservée au gouvernorat de Jendouba pour aménager la maison de jeunes de Fernana et la bibliothèque de Ghar Dimaou.

Il s’agit également d’aménager le complexe de la jeunesse et la maison de jeunes de Nasrallah à Kairouan moyennant un budget global de 247 534 dinars, d’aménager un espace public à El Aroussa et la maison de jeunes d’Errouhia à Siliana (212 685 dinars), un espace public à Ezzouhour et la maison de jeunes de Sidi Abdelhamid à Sousse (258 585 dinars), la maison de jeunes d’Ennadhour et la maison de jeunes de Saouaf à Zaghouan (276 143 dinars).