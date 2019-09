La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi 2 septembre 2019 dans le rouge, où le Tunindex affiche une baisse de 0,60% avec 7278,43 points dans un volume total de 1,861 MD, selon la Bourse de Tunis.

Dans le vert, Modern Leasing grimpe de 5,45% à 1,74 dinar(D) suivie par SOKNA et CIL qui gagnent respectivement 3,53% et 2,95% à 2,05 D et 16,37 D.

A la baisse, le titre SERVICOM chute 2,98% à 0,65 D tout comme SIPHAT et ATB qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,93% et 2,85 % 2,65 D et 4,76 D.