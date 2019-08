Au cours des six premiers mois de 2019, le secteur de l’industrie à La Manouba a enregistré une hausse de 16% des déclarations d’investissement par rapport à la même période de 2018; mais le montant des investissements déclarés a connu une baisse de 63%, selon Mohamed Ben Abdellatif, directeur régional de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) à La Manouba.

Il a souligné que 79 déclarations ont été enregistrées dans le secteur de l’industrie pour une valeur totale de 33,120 millions de dinars (MDT). Ces investissements ont généré 855 emplois.

S’agissant du secteur des services liés à l’industrie, 148 déclarations d’investissement ont été déposées pour une valeur de 9,06 MDT, soit une amélioration respectivement de 21,31% et 7% en comparaison de l’année dernière. Ces investissements ont permis la création de 525 emplois.

Par activités, ces déclarations portent sur la création d’entreprises et projets dans l’industrie mécanique et électronique (21 déclarations), l’industrie agroalimentaire (15) et le textile-habillement (8 déclarations), selon la même source.

Le gouvernorat de Manouba compte 195 entreprises ayant une capacité d’emploi supérieure ou égale à 10 personnes, dont 109 totalement exportatrices installées à Douar Hicher.